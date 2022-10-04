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04 октября 2022 года 13:04
Предпочтением среди телекомов остаются акции МТС - Инвестбанк Синара
Акции "МТС" остаются предпочтением среди бумаг телекоммуникационного сектора на российском рынке акций, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Согласно представленной Минцифры информации, во 2К22 объем передачи мобильных данных в России уменьшился на 2,3% к/к (до 8,3 млрд Гб). Снижение зафиксировано впервые в истории, раньше трафик неизменно увеличивался как в квартальном, так и годовом сопоставлении. Сокращение трафика связано главным образом с блокировкой некоторых зарубежных социальных сетей, а также с прекращением по собственной инициативе деятельности в России ряда иностранных интернет-ресурсов и поставщиков контента. Потери не удалось компенсировать даже за счет заметного роста трафика многих отечественных онлайн-ресурсов, - отмечает эксперт Константин Белов. - Замедление роста объема мобильных данных наблюдалось уже несколько лет, но темпы оставались высокими и превышали темпы роста выручки операторов мобильной связи. Мы считаем сокращение трафика во 2К22 временным явлением, так как предпочтения пользователей интернета меняются, а спрос на телекоммуникационные услуги в целом останется, по нашему мнению, сильным. В этой отрасли мы отдаем предпочтение "МТС", учитывая лидирующие позиции компании на рынке и привлекательную дивидендную доходность ее акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТЕЛЕКОМЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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