Ближайшая цель роста котировок золота - $1750/унц. - "Финам"

Ближайшая цель текущего роста котировок золота находится на уровне $1750 за тройскую унцию, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Индекс доллара в понедельник продолжил демонстрировать ослабление, при этом возобновили снижение доходности US Treasuries. Эти факторы дали толчок вверх ценам на золото. Особенно быстро восстановление цен пошло после того, как покупатели сумели преодолеть ближайший уровень сопротивления на $1680 за тройскую унцию. Во вторник котировки золота продолжают движение вверх и находятся уже на $1716. Ближайшая цель роста теперь - район $1750 за тройскую унцию", - указывает эксперт в обзоре.

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