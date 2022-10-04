Акции Белуги привлекательны для покупок перед дивидендной отсечкой - "Открытие Инвестиции"

Акции "Белуги" выглядят привлекательно перед дивидендной отсечкой и тактически интересны для покупки, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Полагаем, что опубликованные 5 октября операционные результаты эмитента за III квартал 2022 года подтвердят развитие компании в соответствии с планами, сформулированными перед проводимым в 2021 году вторичным размещением акций. Мы ожидаем отражение в отчетности роста покупательского трафика и роста среднего чека на двузначную величину в процентах, - пишет Шульгин в комментарии. - У нас есть актуальная инвестиционная идея по акциям компании с прогнозной стоимостью 4081 рубль за штуку, что предполагает потенциал роста 53% от текущего уровня. По-прежнему считаем, что стратегия компании позволяет ей подстраиваться под любую экономическую ситуацию за счет баланса между собственным производством, розничной торговлей и импортом. Акции "Белуги" остаются одной из основных наших инвестиционных идей в потребительском секторе за счет универсальной модели бизнеса".

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