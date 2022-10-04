Возможен краткосрочный подъем S&P 500 в диапазон 3750-3800п - BCS Express

Возможен краткосрочный подъем индекса S&P 500 в диапазон 3750-3800 пунктов, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Третий квартал американский фондовый рынок завершил на самой низкой отметке с ноября 2020 года, а в первый торговый день нового финансового года в Штатах (начинается 1 октября) индексы показали бодрый отскок в 2,5%. Статистика также стоит на стороне покупателей бумаг. Если сентябрь полностью подтвердил негативный расклад за последние 25 лет, а индексы в сезоне 2022 года рухнули на 9-11% при средних минус 0,7%, то в октябре S&P 500 обычно возвращает часть утраченного, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - Сейчас восстановление рынка рассматривается в качестве микроралли на глобальном нисходящем тренде на фоне ухудшения кредитных условий, падения потребительской уверенности, общей экономической рецессии в США. В перспективе вторым таргетом падения, после достижения первого на 3600 пунктов по индексу S&P 500, выступает область 3200 пунктов. Это значит, что придет очередное разочарование, но пока потенциал для роста имеется. С технической точки зрения не исключаем скачок S&P 500 в диапазон 3750-3800 пунктов (или 2-3% от уровней закрытия 3 октября) после чего риски падения вновь возрастут".

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