Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Globaltrans

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг Globaltrans, сообщается в обзоре.

"В понедельник были опубликованы слабые оперативные данные РЖД за сентябрь. На ближайшую перспективу результаты нам представляются негативным фактором для отношения инвесторов к компании Globaltrans, эксплуатанту полувагонов и нефтяных ж/д цистерн. Сокращение перевозок может негативно повлиять на ставки аренды полувагонов, которые, в свою очередь, выступают важнейшим фактором, влияющим на финансовый результат Globaltrans. В своей модели мы, придерживаясь консервативного подхода, допускаем дальнейшее снижение ставок во 2П22 и в 2023 году. При этом по бумагам Globaltrans мы подтверждаем рекомендацию "покупать", - указывает эксперт Матвей Тайц.

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