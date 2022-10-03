Фондовые индексы РФ в целом сохраняют потенциал краткосрочного роста - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют потенциал краткосрочного роста к уровням 2200 и 1200 пунктам соответственно, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС показали уверенный рост на торгах в понедельник, при этом рублевый индикатор стремился к сопротивлению 2050 пунктов, преодоление которого позволит рассчитывать на движение выше 2100 пунктов в рамках отскока. Настроения на российском рынке поддерживались отсутствием новостей о санкциях, но данный фактор является временным и спекулятивным, в связи с чем в ближайшие дни может быстро исчерпать себя. Потенциал нереализованного краткосрочного роста у индексов Мосбиржи и РТС при этом сохраняется и при наиболее оптимистичных сценариях может увести индикаторы к 2200 и 1200 пунктам соответственно", - пишет эксперт в комментарии.

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