BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МТС 1Р-06, Казахстан-01, Роснефть 001Р-04, ПИК-Корпорация-001Р-02 и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"При выборе облигаций сейчас имеет смысл отдавать предпочтение бумагам с короткой дюрацией, до 2,5-3 лет. Можно смотреть и на среднесрочные бумаги, но при условии соответствия горизонту инвестирования и уверенности в устойчивости эмитента. Корпоративные бонды второго эшелона выглядят привлекательно и дают в среднем от 12 до 14%. Однако бумаги высоких рейтинговых категорий также торгуются с очень интересной доходностью, если учитывать, что риски по ним гораздо ниже", - пишут эксперты в обзоре.

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