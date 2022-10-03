Рубль, скорее всего, сможет остаться ниже 60 руб./$1 в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Курс рубля по отношению к доллару США, скорее всего, сможет остаться ниже уровня в 60 руб./$1 в ближайшие дни, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Утреннее укрепление рубля в понедельник можно связать со скачком вверх нефтяных котировок. Участники рынка ожидают от ОПЕК+ действий по резкому сокращению добычи на предстоящем заседании, и днем котировки марки нефти Brent были близки к отметке в $90 за баррель. Впрочем, мы полагаем, что если даже тенденция на восстановление нефтяных котировок в ближайшие дни не получит продолжения, российской валюте будет по силам удерживать доллар ниже уровня 60 руб./$1", - отмечает эксперт в комментарии.

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