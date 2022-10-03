S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3580-3630п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3580-3630 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков.

"Индекс S&P 500 ушел ниже важной поддержки на уровне 3600 пунктов. RSI вновь оказался под отметкой 30 пунктов. Индикатор MACD по-прежнему указывает на развивающуюся "бычью" дивергенцию. При этом негативный импульс по-прежнему силен. Ближайшая сильная поддержка для индекса широкого рынка - минимум осени 2021 года вблизи 3200 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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