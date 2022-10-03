Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Beluga Group и Healthpeak Properties на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"3 октября ВОСА "Белуга Групп" рассмотрит вопрос дивидендов за 1П22: рекомендация совета директоров составляет 150 рублей за бумагу (дивидендная доходность - 5,9%). 5 октября компания опубликует операционные результаты за 3К22. Ожидаем нормализацию динамики отгрузок после существенного замедления в предыдущем квартале", - отмечают эксперты.

"Ожидаем положительную динамику акций сектора фондов недвижимости на фоне потенциального снижения доходности 10-летних казначейских облигаций США в связи с замедлением глобальной экономики. Healthpeak Properties - наименее циклический актив в секторе, так как компания в основном специализируется на недвижимости для фармацевтической отрасли, которая является наименее уязвимой в условиях рецессии", - указывают аналитики в комментарии.

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