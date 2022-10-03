Возможно устойчивое ослабление рубля в 4К22 - BCS Express

Баланс спроса и предложения уже меняется в негативную для российской валюты сторону, возможно устойчивое ослабление рубля в четвертом квартале текущего года, говорится в обзоре эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Последние месяцы создали впечатление непоколебимости курса рубля и почти полной невозможности его ослабить. Однако баланс спроса и предложения, обеспечивающий такую устойчивость российской валюты, основан на факторах, которые уже меняются в негативную для рубля сторону. Прежде всего это ухудшение ситуации на сырьевых рынках. За ним стоят серьезные экономические проблемы, которые не имеют быстрых путей решения и пока лишь усугубляются. На этом фоне сокращение экспортной выручки уже в IV квартале может начать оказывать нарастающее давление на курс рубля, тем более что импорт продолжает восстанавливаться. Вместе с предпринятыми в предыдущие месяцы мерами по ослаблению валютных ограничений это создает предпосылки для устойчивого ослабления российской валюты, - пишет аналитик. - Поэтому, в случае реализации пессимистичного сценария, к концу года доллар может повыситься в диапазон 65-70 руб./$1. Вероятность такого развития событий увеличится, если властям удастся в том или ином виде приступить к валютным интервенциям для ослабления рубля, завышенный курс которого создает все большие проблемы для госбюджета и экспортеров".

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