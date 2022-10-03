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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 55-60 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"
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03 октября 2022 года 13:28

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 55-60 руб./$1 на текущей неделе - "Открытие Инвестиции"

Вероятный диапазон торгов валютной пары доллар/рубль на текущей неделе составляет 55-60 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Укрепление российской валюты по-прежнему отражает риск того, что биржевые торги "недружественными" валютами в любой момент могут прекратиться из-за санкций. Как сообщил утром Банк России, в целях более точного отражения ситуации на рынках разработаны дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Мы видим, что упреждающая подготовка к возможным санкциям против НКЦ идет полным ходом, - пишет Шульгин в обзоре. - Тем не менее курс рубля остается под ключевым воздействием торгового баланса. Здесь по факту начала действия 6-го пакета санкций и-за существенного снижения объема поставок газа давление предложения валюты постепенно начинает сокращаться. На фоне снижения вероятности применения в текущем году нового бюджетного правила в полноценном виде, что могло бы ослабить рубль на 6-7%, пересматриваем прогноз по паре USD/RUB на конец текущего года в сторону понижения с 69 до 64 руб./$1. На этой неделе волатильность рубля может оставаться высокой. Предполагаемый диапазон торгов рубля в ближайшие 5 торговых дней - 55-60 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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