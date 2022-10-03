Антирисковые настроения на мировых рынках сохраняются - "Финам"

Антирисковые настроения на мировых рынках сохраняются, инвесторы опасаются провоцирования глобальной рецессии, говорится в обзоре "Финама".

"В понедельник, 3 октября, на мировых финансовых рынках продолжает преобладать умеренно негативный настрой - инвесторы опасаются, что попытки ведущих мировых ЦБ обуздать быстрый рост цен за счет агрессивного ужесточения монетарной политики в итоге спровоцируют глобальную рецессию. Выступавшие на прошлой неделе представители ФРС в очередной раз подтвердили, что борьба с инфляцией остается безусловным приоритетом американского регулятора, даже если ценой этого станет ослабление экономической активности в стране и ухудшение ситуации на рынке труда", - отмечает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Также, обращает внимание эксперт, в связи с ускорением роста потребительских цен в Европе до нового рекорда резких шагов в плане монетарной политики в октябре ждут от ЕЦБ.

Всемирный банк в прошлую среду ухудшил оценку роста мирового ВВП и отметил риски дальнейшего нарастания негативных тенденций в экономике. Помимо этого, указывает Додонов, давление на цены рисковых активов оказывали усиление геополитической напряженности в Восточной Европе после референдумов о присоединении к РФ ряда территорий Украины, признаки усугубления энергетического кризиса в Европе, волнения на долговом рынке Великобритании после налоговых новаций правительства.

Главным макроэкономическим событием недели станет публикация официального отчета по занятости в США за сентябрь, который должен показать, как чувствует себя рынок труда страны в условиях высокой инфляции и нарастания негативных явлений в экономике, отмечает аналитик инвесткомпании. По прогнозу экспертов, прирост числа рабочих мест в Штатах замедлился до 250 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,7%. Участники нефтяного рынка также будут ждать заседания ОПЕК+, на котором может быть принято решение о снижении квот на добычу еще на 0,5-1 млн баррелей в сутки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.