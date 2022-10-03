Краткосрочно вероятно сохранение достаточно высокой волатильности на рынке ОФЗ - "Открытие Инвестиции"

Вероятно сохранение достаточно высокой волатильности на рынке рублевых гособлигаций в краткосрочной перспективе, считает начальник отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Владимир Малиновский.

"Но рассчитываем, что с постепенной стабилизацией новостного фона поведение инвесторов станет более "рациональным", а рынок облигаций станет восстанавливать свои позиции", - отмечает эксперт в комментарии.

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