"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку сектора электроэнергетики в 4К22

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив акций компаний российского сектора электроэнергетики в четвертом квартале текущего года

"ЛУКОЙЛ" и "Газпромбанк-Фрезия" получили разрешение на покупку доли итальянской Enel в "Энел Россия". Получение разрешения на сделку с иностранцем открывает возможность для новых сделок с активами уходящих из РФ компаний. Следующие на очереди - "Юнипро", а также доли Fortum в "Фортум" и "ТГК-1". Мы считаем, что лучше не пытаться угадать, когда состоятся сделки и по какой цене. Сохраняем нейтральный взгляд на сектор в IV квартале 2022 года", - говорится в комментарии экспертов.

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