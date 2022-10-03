"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Paramount с прогнозной ценой $23,9

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Paramount Global с прогнозной стоимостью на уровне $23,9 на середину 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Эмитент в последние кварталы демонстрирует не самые оптимистичные финансовые результаты, поскольку быстрый рост расходов на создание контента и развитие стримингового сегмента оказывает существенное давление на показатели прибыли. В то же время фокус компании на стриминговый бизнес, на наш взгляд, выглядит оправданным, поскольку мировой рынок сервисов потокового вещания еще далек от насыщения и, как ожидается, продолжит быстро расти в ближайшие годы. В связи с этим мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы компании. Надо также отметить, что благодаря относительно невысокой рыночной стоимости и довольно низким оценочным коэффициентам Paramount Global вполне может стать интересным объектом для поглощения со стороны какого-нибудь крупного медийного игрока", - отмечает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Paramount Global является многонациональным медиа-конгломератом со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Среди активов такие известные телевизионные и кабельные каналы, как MTV, Nickelodeon, CBS, Showtime, BET, Comedy Central, TV Land, Paramount Network, а также их международные версии. Кроме того, компании принадлежат киностудия Paramount Pictures, ряд стриминговых сервисов, промоутер смешанных боевых искусств Bellator. Преимуществом компании является огромная библиотека контента, насчитывающей более 20 тыс. фильмов и сериалов, включая такие известные франшизы, как Star Trek, South Park, Mission Impossible и др.

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