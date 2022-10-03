Возможен рост цены нефти к $88-89/барр. на торгах в понедельник - ПСБ

Возможен подъем котировок нефти марки Brent к уровням $88-89 за баррель на торгах в понедельник, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в понедельник утром восстанавливает утраченные позиции и торгуется выше $87 за баррель. Поддержкой выступают спекуляции на тему сокращения добычи странами ОПЕК+ на ближайшем заседании 5 октября. Так, обсуждается, что уровень сокращения может превысить 1 млн барр./день. С одной стороны, новость позитивная, так как означает сокращение предложения, с другой стороны - страны ОПЕК+ недовыполняют квоты, поэтому по факту сокращение добычи может быть заметно меньшим. Однако само намерение и ожидания этого события очевидно будут поддерживать цены на нефть на текущей неделе, немного сглаживая негатив от ожиданий снижения темпов мировой экономики и спроса на энергоносители. В понедельник мы ждем попыток котировок нефти марки Brent отскочить к $88-89 за баррель", - отмечает аналитик в комментарии.

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