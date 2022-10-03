Возможен подъем индекса Мосбиржи в диапазон 2000-2100п в понедельник - ПСБ

Возможен подъем индекса Мосбиржи в диапазон 2000-2100 пунктов на торгах в понедельник на фоне отсутствия значимых ограничений в новых санкциях Запада, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

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