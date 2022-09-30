Текущий рост котировок акций Энел Россия краткосрочен - ПСБ

Текущий рост котировок акций "Энел Россия" краткосрочен, устойчивая позитивная динамика может появиться в случае решения о выплате дивидендов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Лящука.

"Котировки акций "Энел Россия" росли в пятницу на сообщении, что "ЛУКОЙЛ" и "Газпромбанк-Фрезия" получили разрешение на покупку доли Enel в "Энел Россия". Событие ожидаемое, однако резкий рост произошел именно на внезапном появлении новости, после чего динамика начала замедляться. На наш взгляд, этот рост котировок краткосрочный. Устойчивая положительная динамика может появиться в случае решения о выплате дивидендов. Полагаем, что в текущем году такого решения не будет, а компания продолжит фокусироваться на финансовой устойчивости", - пишет эксперт.

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