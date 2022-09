"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Advanced Micro Devices (AMD), Pinterest Inc. и Valvoline, убрав акции Nutanix Inc., Crocs Inc. и Mosaic Co., сообщается в комментарии.

Таким образом, в топ-10 вошли акции Truist Financial, Walt Disney Co., Chevron Corp., BioМarin, Alphabet Inc., Wholesale Club Holdings Inc., Pinterest Inc., Advanced Micro Devices, Valvoline и Blackstone Inc.

"Мы сохраняем отраслевую структуру подборки, ограничиваясь тактическими заменами. Фиксируем прибыль в акциях Nutanix, заменив их на бумаги AMD, чьи результаты в III квартале 2022 года могут оказаться лучше, чем у других компаний сектора, - пишут эксперты. - Уменьшаем риск в портфеле и вместо Mosaic добавляем Valvoline. Valvoline продает половину своего бизнеса и планирует направить средства на масштабный buyback. Также мы отказываемся от рискованной ставки на Crocs в пользу акции Pinterest. Считаем, что Pinterest продолжит выигрывать от перераспределения рекламных бюджетов в пользу более дешевых вендоров".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.