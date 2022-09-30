Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Nike до $115

Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций Nike Inc. до $115 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы в целом оцениваем результаты эмитента за третий квартал как неплохие, при этом планы менеджмента в отношении более агрессивного сокращения запасов и более интенсивной рекламной активности будут оказывать давление на маржу в 2023 финансовом году. Кроме того, руководство компании ожидает, что негативное влияние на EBIT со стороны валютных колебаний составит $900 млн в течение ближайших четырех кварталов. Согласно прогнозу менеджмента, выручка в 2023 ф.г. увеличится на 3-5%, ВМ снизится на 2%, а SG&A возрастут на 7-9%, что позволяет рассчитывать на EBIT на уровне $5,4 млрд по итогам полного финансового года. Таким образом, операционная маржа может составить около 11% против 14,7% по итогам прошлого сопоставимого периода. EPS ожидается на уровне $2,9-3,1", - указывает старший аналитик Михаил Степанян.

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