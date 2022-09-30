"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Home Depot с целью $305

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $305 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: $264, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На американский штат Флорида обрушился ураган "Иэн" 5-й категории. По предварительным оценкам, ущерб составит миллиарды долларов. Выручка компаний, занимающихся продажей строительных материалов, может существенно увеличиться в ближайшие месяцы", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от линии поддержки. Идея на рост бумаги с целью $305. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $264 риск на портфель составит 0,26%", - указывают в "Финаме".

Home Depot Inc. - американская торговая сеть, крупнейшая в мире по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов.

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