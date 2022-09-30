Инвесторам стоит обратить внимание на акции Newmont и Barrick Gold в 4К22 - BCS Express

Инвесторам на американском фондовом рынке стоит обратить внимание на акции Newmont Corp. и Barrick Gold в четвертом квартале текущего года, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"Золотодобывающие компании - менее прямая защита от взлета инфляции, чем сам металл. Потребительская инфляция в США находится в районе максимума за 40 лет и частично перешла в разряд структурных. В следующем году она вряд ли опустится ниже 4%, есть риски стагфляции. Идеи для среднесрочных инвестиций - Newmont и Barrick Gold", - указывает аналитик инвестиционной компании.

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