Корпбонды Черкизово - инвестиции при средней степени толерантности к риску - "Ингосстрах-Инвестиции"

Корпоративные облигации "Черкизово" - интересный объект вложения средств для инвесторов со средней степенью толерантности к риску, считают аналитики "Ингосстрах-Инвестиции".

"Черкизово" - один из редких представителей отрасли пищевого производства, которые присутствуют на рынке публичного долга. Учитывая приемлемую долговую нагрузку, относительно низкий уровень эластичности спроса и лидирующие позиции компании на своих ключевых рынках, мы оцениваем кредитное качество на уровне "А" и считаем облигации "Черкизово" интересным объектом вложения средств для инвесторов со средней степенью толерантности к риску. Ожидаем, что справедливый спред для облигаций Группы составляет 130-150 б.п., а один из обращающихся выпусков - ЧеркизБ1Р2 - интересен с точки зрения вероятного сужения спреда примерно на 100 б.п. Новый бонд (ЧеркизБ1P5, объем - 5000 млн рублей, номинал - 1000 рублей, срок погашения - три года) будет интересен при размещении не ниже уровня 200-230 б.п. сверх трехлетней G-кривой", - пишут эксперты в обзоре.

При этом среди возможных рисков аналитики отмечают снижение покупательной способности населения и невозможность полностью переложить затраты на потребителей, усиление конкуренции в условиях ограниченных возможностей расширения экспорта и санкции на поставки оборудования и компонентов в Россию.

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