Котировки нефти могут подняться к $90-92,5/барр. в ближайшее время - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровням $90-92,5 за баррель в ближайшее время, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Цена на нефть марки Brent растет на торгах в пятницу на ожиданиях, связанных с заседанием ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Инвесторы рассчитывают на решение сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Технические факторы позволяют прогнозировать продолжение роста нефтяных котировок в район $90-92,5 за баррель. Ориентир до конца текущих торгов - диапазон $86,3-92,3 за баррель", - указывает эксперт в комментарии.

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