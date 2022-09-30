Нейтральная оценка перспектив цены акций Газпрома сохраняется - "Мои Инвестиции"

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Газпрома" ввиду неопределенности относительно экспорта газа и увеличению налоговой нагрузки на эмитента, сообщается в комментарии.

"Ожидаем, что дивиденды за второе полугодие 2022 года могут составить около 10,3 руб (4,7% дивидендная доходность) из-за снижения экспорта (дивиденды за первое полугодие собрание акционеров "Газпрома" утвердило в пятницу на уровне 51,03 руб. на акцию, дивидендная доходность - 23,48%)", - отмечают эксперты.

"Инвесторы могут использовать возможный рост котировок акций "Газпрома" на фоне объявления о дивидендах для сокращения позиций в этих бумагах. По нашему мнению, сейчас лучше перекладываться в акции "НОВАТЭКа" ввиду более гибкой стратегии монетизации запасов газов у этой компании", - отмечают аналитики.

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