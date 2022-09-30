"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги "Мать и дитя" с прогнозной стоимостью на уровне 594 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Управления анализа рынков, экспертов "Открытие Research".

"Несмотря на активное развитие, долговая нагрузка MD Medical Group всегда оставалась под контролем, а с 2015 года леверидж не превышал 1,0х, а по итогам первого полугодия 2022 года консолидированный чистый долг вообще вышел в отрицательную область. В перспективе основным драйвером роста группы станет развитие многопрофильных госпиталей, кластера в Лапино, а также амбулаторных клиник и сети для забора анализов MD Lab. Благодаря этому планируется постоянно диверсифицировать услуги, повышать их качество, усилить вертикальную интеграцию и повысить маржинальность бизнес-модели группы, - отмечают аналитики. - В среднесрочной перспективе "Мать и дитя" планирует решить имеющие технические проблемы и вернуться к дивидендным выплатам. При этом, учитывая положительную чистую денежную позицию и скромные потребности в инвестициях, компания может направлять акционерам более 50% от чистой прибыли по МСФО, предусмотренных дивидендной политикой".

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