.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги "Мать и дитя"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 сентября 2022 года 12:49
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги "Мать и дитя"
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги "Мать и дитя" с прогнозной стоимостью на уровне 594 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Управления анализа рынков, экспертов "Открытие Research". "Несмотря на активное развитие, долговая нагрузка MD Medical Group всегда оставалась под контролем, а с 2015 года леверидж не превышал 1,0х, а по итогам первого полугодия 2022 года консолидированный чистый долг вообще вышел в отрицательную область. В перспективе основным драйвером роста группы станет развитие многопрофильных госпиталей, кластера в Лапино, а также амбулаторных клиник и сети для забора анализов MD Lab. Благодаря этому планируется постоянно диверсифицировать услуги, повышать их качество, усилить вертикальную интеграцию и повысить маржинальность бизнес-модели группы, - отмечают аналитики. - В среднесрочной перспективе "Мать и дитя" планирует решить имеющие технические проблемы и вернуться к дивидендным выплатам. При этом, учитывая положительную чистую денежную позицию и скромные потребности в инвестициях, компания может направлять акционерам более 50% от чистой прибыли по МСФО, предусмотренных дивидендной политикой". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-MDMG-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
30 сентября 2022 года 18:46
Курсы доллара и евро будут колебаться в диапазоне от 55 до 62 рублей за единицу иностранной валюты до момента значительного изменения информационного фона, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Курс евро на Московской бирже 30 сентября впервые с октября 2014 года составил... читать дальше
.30 сентября 2022 года 18:15
Текущий рост котировок акций "Энел Россия" краткосрочен, устойчивая позитивная динамика может появиться в случае решения о выплате дивидендов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Лящука. "Котировки акций "Энел Россия" росли в пятницу на сообщении, что "ЛУКОЙЛ"... читать дальше
.30 сентября 2022 года 17:50
"Открытие Инвестиции" пока сохраняют рекомендацию "на уровне рынка" для акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью 241,1 рубля за штуку, сообщается в комментарии. "Акционеры "Газпрома" со второй попытки все-таки получат дивиденды в текущем году. Мы ждали такое решение. Очевидно, что из причитающихся... читать дальше
.30 сентября 2022 года 17:24
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Advanced Micro Devices (AMD), Pinterest Inc. и Valvoline, убрав акции Nutanix Inc., Crocs Inc. и Mosaic Co., сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции Truist Financial, Walt... читать дальше
.30 сентября 2022 года 16:51
Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций Nike Inc. до $115 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы в целом оцениваем результаты эмитента за третий квартал как неплохие, при этом планы менеджмента в отношении более... читать дальше
.30 сентября 2022 года 16:22
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "ФосАгро" с целью 7100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: 5920 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Стоит ожидать быстрого... читать дальше
.30 сентября 2022 года 15:52
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $305 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: $264, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На американский штат Флорида обрушился... читать дальше
.30 сентября 2022 года 15:31
Вероятно сохранение давления на котировки акций CarMax Inc. в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки бумаг CarMax снизились на 25% после публикации данных о прибыли за 2К22, которая упала до $0,79 на акцию и оказалась на 43% ниже консенсус-прогноза в $1,39.... читать дальше
.30 сентября 2022 года 15:02
Инвесторам на американском фондовом рынке стоит обратить внимание на акции Newmont Corp. и Barrick Gold в четвертом квартале текущего года, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. "Золотодобывающие компании - менее прямая защита от взлета инфляции, чем сам металл. Потребительская инфляция в... читать дальше
.30 сентября 2022 года 14:22
Корпбонды Черкизово - инвестиции при средней степени толерантности к риску - "Ингосстрах-Инвестиции"
Корпоративные облигации "Черкизово" - интересный объект вложения средств для инвесторов со средней степенью толерантности к риску, считают аналитики "Ингосстрах-Инвестиции". "Черкизово" - один из редких представителей отрасли пищевого производства, которые присутствуют на рынке публичного долга.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.