Индекс S&P 500 может подняться к 3750-3800п в октябре - BCS Express

Возможен технический отскок индекса S&P 500, бенчмарк может подняться к уровням 3750-3800 пунктов в октябре, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Очередная попытка организовать отскок не увенчалась успехом, американские индексы акций быстро рухнули на новые годовые минимумы. Потери ведущих бенчмарков в четверг составили 1,5-3%. Как обычно, лидировал IT-сектор в лице Nasdaq, поскольку его компоненты - акции высокотехнологичных компаний - наиболее чувствительны к изменению процентных ставок, а в США идет ускоренный процесс монетарного ужесточения ФРС. Тем не менее отметка 3600 пунктов в S&P 500, обозначаемая первым ориентиром падения рынка, может выступить основанием для технического отскока, прежде чем рынок пойдет "щупать" новые минимумы. Как раз в четверг индекс показал очередной низ на 3610 пунктах", - пишет аналитик инвестиционной компании.

Эксперт при этом отмечает, что "техника" рынка не исключает ограниченное восстановление S&P 500 в область 3750-3800 пунктов, а перспективным таргетом остается район 3200 пунктов. "Отскок может состояться в октябре, это подтверждает и многолетняя статистика по S&P 500: за последние четверть века рынок в среднем прибавлял до 1,5%", - указывает Зельцер.

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