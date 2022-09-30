"Финам" присвоил рейтинг "покупать" 5-летним облигациям "Полюса" серии ПБО-02, номинированным в юанях - текущая турбулентность на рынке позволяет зафиксировать интересный уровень доходности по бумаге, размещенной на Московской бирже

"В случае с облигациями "Полюса" инвесторы имеют дело с кредитным риском глобального игрока - одного из крупнейших в мире производителей золота. Хотя компания не избежала влияния санкций, ее фундаментальное преимущество, основой которого является низкая себестоимость добычи, неизменно. К текущим вызовам эмитент подошел в хорошей форме: кредитный профиль остается сильным, а риски ликвидности на невысоком уровне", - указывает аналитик отдела макроэкономического анализа Алексей Ковалев.

"Дружественный" характер юаня как валюты тем не менее, отмечает эксперт, не снимает с повестки необходимость учета вопросов налогообложения. Потенциальное ослабление рубля создаст дополнительную налогооблагаемую базу и окажет негативное влияние на уровень ожидаемой отдачи от инвестирования. Пятилетняя облигация "Полюса" позволяет застраховаться от этого риска.

"Мы ожидаем определенную нормализацию доходностей в секторе юаневых облигаций, доступных на Мосбирже, в среднесрочной перспективе. Иными словами, нельзя исключать расширение кредитной премии облигации "Полюс" в будущем, притом что кредитное качество эмитента останется на текущем высоком уровне. Впрочем, нельзя также исключать, что в этом случае негативное влияние на цену облигации будет смягчено отсутствием давления со стороны ставок юаневых гособлигаций по причине продолжения проведения стимулирующей процентной политики в КНР. Отметим, что текущая слабость российского рынка, связанная с очередным геополитическим обострением, позволяет зафиксировать довольно интересный уровень доходности по облигациям от высоконадежных российских эмитентов, в том числе и номинированных в инвалюте. Таким образом, мы рассматриваем выпуск "Полюса" серии ПБО-02 как интересный инструмент для долгосрочного инвестирования в юань и присваиваем ему рейтинг "покупать", - пишет Ковалев в обзоре.

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