Акции НОВАТЭКа интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Акции "НОВАТЭКа" в текущий момент интересны для долгосрочных инвестиций с прогнозной стоимостью 1329 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акционеры "НОВАТЭКа" утвердили решение о выплате дивидендов за первое полугодие в размере 45 руб. на акцию. Общий размер выплат составит 136,634 млрд рублей, реестр для получения дивидендов закрывается 9 октября. Новость ожидаемая, поэтому реакции в бумагах не было. Доходность 4,6% не очень большая, но и эмитент не является (пока) дивидендной "фишкой". Компания выигрывает за счет высоких цен на газ и сохранения планов по реализации СПГ-проектов. Мы считаем бумаги "НОВАТЭКа" интересными для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость - 1329 рублей за штуку", - указывают эксперты.

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