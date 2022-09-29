"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pinterest

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для акций Pinterest Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $26,65 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Котировки акций эмитента с середины сентября растеряли часть роста предыдущих месяцев на фоне волны распродаж на американском рынке, тем не менее бумаги выглядят значительно лучше широкого рынка. Мы считаем, что уникальная бизнес-модель дает Pinterest преимущества перед другими социальными сетями и возможность развивать быстрорастущее направление e-commerce. Рекламные доходы Pinterest не так сильно уязвимы по сравнению с доходами "классического" бизнеса по размещению рекламы", - отмечают эксперты.

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