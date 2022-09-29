"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции Мосбиржи

"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 107 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Управления анализа рынков, экспертов "Открытие Research".

"Развитие фондового рынка и биржевой торговли в РФ является важнейшим драйвером успешного развития бизнеса эмитента. При этом, учитывая крайне низкие стартовые позиции, мы находимся здесь еще в самом начале пути, а потому инвестиционный кейс "Московской биржи" может оказаться очень интересной растущей историей на долгосрочном горизонте", - говорится в комментарии.

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