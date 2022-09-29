Инвестбанк Синара присвоил рекомендацию "покупать" акциям Tencent

"Инвестиционный банк Синара" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Tencent с прогнозной стоимостью 400 гонконгских доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 46% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

"Котировки акций Tencent за последний год упали на 40%, в то время как индекс Hang Seng снизился на 30%. Более слабая динамика оказалась разве что у Alibaba (-50%). Tencent столкнулась как с ограничениями на видеоигры на рынке Китая, так и с более жестким регулированием платежных систем в стране. При этом другие конкуренты (c высокой долей выручки от онлайн-игр), например NetEase Inc., в меньшей степени пострадали от действий китайских регуляторов (акции последней показали снижение всего на 10%). Мультипликаторы недостаточно отражают перспективы роста выручки и прибыли Tencent", - указывает старший аналитик Сергей Вахрамеев.

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