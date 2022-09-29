Котировки нефти, скорее всего, закроют торги текущей недели в "зеленой зоне" - "Финам"

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, закроют торги на текущей неделе в "зеленой зоне", полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Нефтяные котировки ожидаемо отскакивают вверх от сильного уровня поддержки в районе $85 за баррель марки Brent (в этом районе были максимумы осени 2021 года и осени 2019 года). С текущих уровней вполне возможно продолжение подъема, особенно если в октябре ОПЕК решит сократить квоты на добычу. Фактор сильной перепроданности сейчас снят, и высоки шансы на то, что текущую неделю котировки нефти марки Brent закроют в "зеленой зоне", - пишет эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.