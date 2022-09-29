"Финам" открыл торговую идею: продавать акции АЛРОСА с целью 53 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "АЛРОСА" с целью 53 рубля за штуку" с горизонтом 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,26%, стоп-приказ: 63 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание, что после объявления частичной мобилизации на компанию могут наложить новые санкции и ограничить экспорт алмазов (компания продает таким образом более 90% добытых минералов), что серьезно ударит по ее доходам.

"С технической точки зрения после пробоя поддержки на уровне 72 руб. образовался разворот. Текущая тенденция нисходящая. При объеме 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 63 руб. риск на портфель составит 0,55%", - указывают в "Финаме".

"АЛРОСА" - российская горнорудная компания, крупнейший в мире производитель алмазов с долей 95% в российской и 27,5% в мировой добыче.

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