Уход курса рубля выше 59 руб./$1 пока маловероятен - Банк "Санкт-Петербург"

Уход курса валютной пары доллар/рубль выше уровня в 59 руб./$1 маловероятен даже на фоне завершившегося налогового периода и вербальных интервенций из-за сохраняющихся опасений по поводу западных санкций, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Динамика национальной валюты в текущий момент во многом будет определяться геополитическими новостями, отмечают эксперты в комментарии.

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