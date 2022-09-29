Вероятность падения Hang Seng ниже 17000п в ближайшие дни сохраняется - BCS Express

Вероятность падения индекса Hang Seng ниже уровня в 17000 пунктов в ближайшие дни сохраняется, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng на открытии в четверг сформировал отскок, но в результате весь рост был растерян из-за продолжения ослабления юаня. Вероятность в моменте уйти еще ниже 17000 пунктов на ближайших торговых сессиях сохраняется. Без появления дополнительного негатива с высокой вероятностью текущие уровни станут зоной формирования локального "дна", и мы сможем увидеть долгожданный отскок", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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