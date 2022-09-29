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29 сентября 2022 года 10:57
Временное преимущество на рынке акций США за покупателями - BCS Express
Временное преимущество на американском рынке акций за покупателями, это отскок, а не разворот, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Годовым минимумом по индексу S&P 500 теперь значится 3623 пункта, а фьючерс отметился на 3614 пунктах. Игроки на понижение могли зафиксировать значительную прибыль, а любители отскока - воспользоваться перепроданностью инструментов и прикупить подешевевших бумаг. Отскок удался, и по итогам дня его "не залили", как в предыдущие дни. А это весомый аргумент в пользу продолжения хода вверх, пусть и локального, - пишет аналитик инвестиционной компании в обзоре. - Утренний фьючерс на S&P 500 после выноса незначительно корректируется (3730 пунктов). На основной сессии может сохраниться инерция вверх. С технической точки зрения пространство для маневра индекса S&P 500 ограничено областью 3750-3800 пунктов, что от уровня закрытия среды допускает потенциал вверх в 1-2%. Более того, под 3760 пунктами есть незакрытый "гэп" от 22 сентября. Временное преимущество за покупателями". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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