Возможно укрепление рубля до уровней чуть ниже 56 руб./$1 в ближайшие дни - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровней чуть ниже 56 руб./$1 в ближайшие дни, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль в среду укрепился, а волатильность валютных пар несколько расширилась. Доллар закрылся на минимуме за последние два месяца. Тем не менее, если мы посмотрим на картину шире, то с августа мало что изменилось - все тот же валютный боковик с неоднократными попытками выхода как вверх, так и вниз. Но сейчас рубль пользуется повышенным спросом на фоне рисков расчетов в валютах недружественных стран, налогового периода, ожиданий выплаты дивидендов экспортерами и высоковероятной паузы ЦБ по ставке, - пишет аналитик в комментарии. - Остановка "Северных потоков" и непрекращающиеся угрозы санкций не оказали влияния на курс рубля, а вот взлет нефтяных фьючерсов и откат доллара на мировой арене вызвали укрепление нацвалюты. Если местный доллар не окажет оперативного сопротивления, то пара USD/RUB в ближайшие дни на время может технично скатиться к майским минимумам - чуть ниже 56 руб./$1".

Зельцер также обращает внимание, что фактор процентной ставки ЦБ обычно оказывает влияние на курс национальной валюты, и на этапе смягчения денежно-кредитной политики, как правило, нацвалюта ослабляется. "Но ставка, движимая дефляцией, упала с 20% до 7,5%, а рубль так и не отреагировал. Теперь, когда дефляция исчезла, а инфляционные ожидания окрепли, причин для слабости рубля становится еще чуть меньше. Тем не менее до конца года по-прежнему ожидаем более слабого курса рубля на фоне сокращения профицитного баланса экспорта и импорта страны", - указывает он.

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