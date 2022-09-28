Вероятно снижение S&P 500 до 3250-3300пп к концу года - "Финам"

Вероятно снижение S&P 500 до 3250-3300 пунктов к концу текущего года, полагает руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых.

S&P 500 обновил годовые минимумы на фоне взлета доходностей на долговом рынке и ухудшения ожиданий по экономике и корпоративным прибылям, отмечается в комментарии эксперта. Высокая инфляция и ожидания ухудшения экономики бьют по рынку долга, на фоне чего облигации - как корпоративные, так и суверенные - падают вместе с акциями. Сейчас в приоритете должно быть не заработать, а сохранить капитал с наименьшими потерями, считает Малых.

"Скоро начинается сезон отчетностей за III квартал, и, скорее всего, мы услышим больше понижений годовых прогнозов по прибыли от компаний, и даже не исключено, что некоторые поставят "байбэки" на паузу или заморозят повышение дивидендов, - прогнозирует стратег инвесткомпании. - Прогнозы остаются весьма оптимистичными. По данным Reuters, ожидается рост прибыли S&P 500 на 4,6% (г/г) и снижение на 1,9% (г/г) без учета нефтегазового сектора, и спад распространится уже на новые отрасли - повседневное потребление, здравоохранение, которые считаются защитными секторами, а также на ИТ. При этом предвидится возврат к росту на 2,1% (без нефтегазовых компаний) уже в 4К2022, что в текущих обстоятельствах выглядит слишком хорошей цифрой".

На взгляд эксперта, дальнейшее снижение индекса S&P 500 очень вероятно, и до конца года можем увидеть просадку до 3250-3300 пунктов. "У правительства США возможности для стимулирования экономики, по сути, исчерпаны, и если даже ФРС приостановит QT и снизит немного ставку (если отчеты будут выходить совсем плохие), то это может создать лишь краткосрочное ралли. При слабой экономике спрос на акции небольшой", - полагает Малых.

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