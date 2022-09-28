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28 сентября 2022 года 18:16
Санкционные угрозы оказывают поддержку рублю - BCS Express
Угроза санкционных ограничений на операции с валютами недружественных стран оказывает поддержку рублю, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Открывшись в среду вниз, рубль некоторое время находился под умеренным давлением, но вскоре восстановился, выйдя в неплохой плюс за счет снижения китайского юаня и евро, которые дешевеют к доллару на мировом рынке. Российская валюта сохраняет стабильность, слабо реагируя на внешние рыночные драйверы. Большая геополитическая неопределенность и высокие санкционные риски также не оказывают особого влияния на рубль. Он по-прежнему находится под защитой большого объема предложения валюты со стороны экспортеров и неустойчивого спроса импортеров, который все еще недостаточен для ослабления рубля", - пишет аналитик. Однако в случае дальнейшего снижения цен на сырье экспортная выручка, поступающая на внутренний рынок, по мнению Бабина, может сократиться, что вернет курс рубля на более низкие экономически оправданные уровни. "Угроза санкционных ограничений на операции с валютами недружественных стран подталкивает многих физических и юридических лиц избавляться от нее. Это оказывает дополнительную поддержку рублю", - подчеркивает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-АНАЛИТИКА
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