Санкционные угрозы оказывают поддержку рублю - BCS Express

Угроза санкционных ограничений на операции с валютами недружественных стран оказывает поддержку рублю, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"Открывшись в среду вниз, рубль некоторое время находился под умеренным давлением, но вскоре восстановился, выйдя в неплохой плюс за счет снижения китайского юаня и евро, которые дешевеют к доллару на мировом рынке. Российская валюта сохраняет стабильность, слабо реагируя на внешние рыночные драйверы. Большая геополитическая неопределенность и высокие санкционные риски также не оказывают особого влияния на рубль. Он по-прежнему находится под защитой большого объема предложения валюты со стороны экспортеров и неустойчивого спроса импортеров, который все еще недостаточен для ослабления рубля", - пишет аналитик.

Однако в случае дальнейшего снижения цен на сырье экспортная выручка, поступающая на внутренний рынок, по мнению Бабина, может сократиться, что вернет курс рубля на более низкие экономически оправданные уровни.

"Угроза санкционных ограничений на операции с валютами недружественных стран подталкивает многих физических и юридических лиц избавляться от нее. Это оказывает дополнительную поддержку рублю", - подчеркивает эксперт инвесткомпании.

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