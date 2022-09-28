Потенциал роста акций MTR Corporaition составляет 58% в перспективе года - "Финам"

Потенциал роста акций MTR Corporaition составляет 58% в перспективе года, сообщается в комментарии "Финама".

"Ключевой драйвер роста компании - глобальный рост пассажиропотока на общественном транспорте по мере окончания пандемии коронавируса и снятия карантинных ограничений. Мы присвоили рейтинг "покупать" акциям MTR Corporation с целевой ценой HKD63,7 на 12 мес., что предполагает потенциал роста на 58% от текущего ценового уровня", - указывает аналитик Наталья Пырьева.

MTR Corporation - оператор железнодорожных систем общественного транспорта в Гонконге, материковом Китае, Великобритании, Австралии, Швеции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.