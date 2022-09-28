Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Biogen до $251

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Biogen Inc. до $251 за штуку, понизив рекомендацию до "держать" для бумаг компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Biogen опубликовала позитивные результаты испытаний препарата Lecanemab. Участники рынка позитивно отреагировали на новости - акции компании на премаркете выросли на 44%, - отмечает эксперт. - Результаты исследования лягут в основу решения FDA по одобрению Lecanemab в рамках приоритетного рассмотрения, которое состоится 6 января 2023г. Препарат разрабатывается Biogen в партнерстве с японской компанией Eisai. Выручка от продаж Lecanemab будет учитываться Eisai, компании поделят поровну прибыли и убытки. Соглашение о сотрудничестве между ними продлено до 10 лет, что выгодно в первую очередь Biogen, которой необходимо компенсировать фактор истечения срока действия патентов на некоторые наиболее коммерчески успешные препараты".

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