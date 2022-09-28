"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $127

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $127 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $110, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что Amazon второй раз в этом году проведет распродажу Prime Day 11-12 октября. Эта мера необходима, чтобы увеличить продажи среди экономных потребителей в преддверии праздничного сезона. Это первый случай, когда компания дважды проводит мероприятие в одном и том же году. Четвертый квартал считается самым сильным по финансовой отчетности, что, по мнению аналитиков, будет закладываться в цену.

"С точки зрения технического анализа бумага подошла к сильному уровню поддержки. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 13% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $110 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85", - указывают стратеги "Финама".

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.

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