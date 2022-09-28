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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Цена нефти Brent вряд ли упадет ниже $80/барр. - "Мои Инвестиции"
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28 сентября 2022 года 15:16

Цена нефти Brent вряд ли упадет ниже $80/барр. - "Мои Инвестиции"

Цена нефти Brent вряд ли упадет ниже $80 за баррель, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Цены на нефть находятся под давлением перед выборами в США. На рынок влияют продажи нефти из госрезерва США вместе с окончанием водительского сезона. Большую роль играет укрепление доллара на рынках - падают в цене практически все активы. Еще один важный фактор - резкое наращивание добычи нефти Ливией в августе на 426 тыс. б/д (Ливия не входит в ОПЕК+)", - отмечается в комментарии.

Аналитики напоминают, что ближайшая встреча ОПЕК+ состоится 4 октября. В прошлый раз ОПЕК+ снизила квоты на октябрь на 100 тыс. б/д, идут сигналы о том, что добыча будет сокращаться и дальше.

"Часть стран ОПЕК+ (страны Африки), имеющие большой запас по квотам, наращивать добычу просто не в состоянии, другая же часть хотя и имеет резервные мощности (страны Залива), но не имеет лишних квот, - отмечают эксперты. - Россия имеет и мощности, и свободные квоты, но не сможет наращивать добычу из-за вступающего в силу эмбарго ЕС. США не увеличивают добычу из-за недостаточного бурения и резкого сокращения запаса ранее пробуренных, но неиспользованных скважин. В итоге по расчетам МЭА, с августа до конца года добыча нефти в мире вырастет только на 280 тыс. б/д".

По оценкам МЭА, в IV кв. 2022г - I кв. 2023г дополнительный спрос на нефть для использования в качестве альтернативы подорожавшему газу составит 700 тыс. б/д. Аналитики телеграм-канала полагают, что "дно" по нефти близко, и цена Brent не упадет ниже $80.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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