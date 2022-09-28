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28 сентября 2022 года 14:00
Цена золота, вероятно, будет колебаться в диапазоне $1570-1730/унц. в 4К22 - BCS Express
Котировки золота, вероятно, будут колебаться в диапазоне $1570-1730 за тройскую унцию в четвертом квартале текущего года, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. Цена золота за III квартал 2022 года потеряла 10% и сейчас находятся около $1630 за тройскую унцию. Падение драгоценного металла ускорилось в августе-сентябре на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, укрепления доллара и роста доходностей гособлигаций США (Treasuries), отмечает эксперт. "Фактор ФРС остается ключевым для динамики золота в IV квартале. В рамках последнего выступления Глава ФРС Джером Пауэлл отметил необходимость дальнейшего повышения процентных ставок. Для цен на золото это негативный драйвер и предполагает дальнейшее давление на котировки. В то же время в IV квартале могут появиться факторы в пользу роста цен на золото. К текущему моменту большая часть пути по повышению процентных ставок пройдена: 3-3,25% при цели в 4,4% на 2022 год, 4,6% и 3,9% на 2023-2024 гг. Это интересно с той точки зрения, что цены на золото реагируют на ключевую ставку со временным лагом. Цены на золото начинают расти заранее перед снижением процентных ставок", - пишет Пучкарев в комментарии. Фактор геополитики плохо поддается прогнозированию, но риски здесь также скорее позитивные, указывает эксперт инвестиционной компании. "Сейчас рост напряженности на мировой арене игнорируется рынком. Если градус накала, в первую очередь по линии США-КНДР, вырастет, то это может стать дополнительным драйвером для спроса на защитные активы, в частности, золото", - отмечает аналитик. "В результате ожидания преимущественно нейтральные. Отмеченные позитивные драйверы скорее можно отнести к позитивным рискам, в то время как сдерживающий эффект от роста процентных ставок очевиден и влияет в моменте. В IV квартале цены на золото могут колебаться в диапазоне $1570-1730 за унцию", - заключает Пучкарев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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