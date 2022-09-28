S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3620-3670п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессии, скорее всего, в диапазоне 3620-3670 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"После обновления годового минимума ближайшая поддержка для S&P 500 сместилась на уровень 3636 пунктов. Индикатор MACD сигнализирует о преобладании "медвежьих" тенденций, а RSI явно указывает на перепроданность рынка. В этой ситуации вероятен небольшой отскок", - отмечает эксперт в комментарии.

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