Текущих попыток роста цены нефти мало для изменения среднесрочного нисходящего движения - "Финам"

Текущих попыток роста котировок нефти марки Brent в целом пока недостаточно для изменения среднесрочного нисходящего тренда, говорится в комментарии аналитика "Финама" Андрея Маслова.

"Текущие попытки роста цен на нефть марки Brent пока выглядят достаточно слабыми для того, чтобы развернуть среднесрочный нисходящий тренд. Он остается в силе, а значит, участники рынка будут использовать коррекции цен наверх либо для сокращения длинных позиций, либо для открытия коротких. Однако в ценах на нефть уже накопилась перепроданность, и она может краткосрочно остановить падение. Это может случиться уже в начале октября, если ОПЕК примет решение о значительном сокращении объемов добычи", - пишет эксперт.

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