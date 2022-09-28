"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции АЛРОСА

Аналитики "Ингосстрах Инвестиции" рекомендуют держать акции "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью 68,4 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в обзоре.

Возможность покупки бумаг компании могут рассмотреть инвесторы, уверенные в высокой вероятности реализации сценария сильного укрепления доллара США по отношению к рублю, отмечают эксперты.

"Наши оценки предполагают снижение чистой прибыли и свободного денежного потока (FCF) компании в ближайшие годы в основном из-за увеличения издержек, в том числе связанных с необходимостью восполнения складских запасов алмазов, которые в 2021 году сократились до допустимого минимума, установленного компанией. В базовом сценарии мы ожидаем снижения дивидендной доходности акций "АЛРОСА" до 3-5% (к текущей рыночной цене) начиная с 2023 года с последующим восстановлением до 10%, - пишут аналитики. - Мы провели оценку справедливой стоимости компании методом дисконтированных денежных потоков (DCF) для двух сценариев: базового (Б) и альтернативного (А). Два сценария отличаются предположениями относительно объемов продаж алмазов и динамики курса рубля, а также дополнительным стресс-фактором (+10%), примененным к операционным издержкам в альтернативном сценарии. Требуемая ставка доходности (ставка дисконтирования) в рамках DCF установлена на уровне 16% годовых. Наша финальная оценка целевой цены для акций эмитента получена как значения для сценариев "Б" и "А", взвешенные с весами 0,7 и 0.3 соответственно".

"АЛРОСА" - мировой лидер по добыче алмазов (более четверти мировой добычи алмазов, 90% добычи в РФ).

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