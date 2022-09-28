Исключать золото из возможных инвестиций пока рано - "Русс-Инвест"

Риски снижения цены золота до уровней $1480-1530 за тройскую унцию существуют, но в целом котировки драгметалла по-прежнему находятся в долгосрочном восходящем канале, говорится в комментарии главного экономиста инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александра Арутюняна.

"Несмотря на то что цена золота снизилась почти на 22% по сравнению с историческим пиком и возможно дальнейшее падение вследствие резкого укрепление доллара, здесь существует достаточно устойчивая обратная корреляция. Мы бы не стали преждевременно исключать данный актив из перечня инвестиционных возможностей", - пишет эксперт.

Во-первых, указывает Арутюнян, если ситуация с инфляцией не стабилизируется, тем более если ее не удастся снизить и продолжится обесценение прочих валют по отношению к доллару, у золота есть хороший шанс "выстрелить" еще раз, так как оно традиционно является хорошей защитой как от инфляции, так и от обесценения валют.

Во-вторых, отмечает эксперт, снижение темпов экономического роста и приближение рецессии - это еще один фундаментальный довод в пользу данного актива.

В-третьих (но явно не в последних), не стоит забывать об исключительно напряженной геополитической ситуации в мире, напоминает аналитик инвесткомпании.

"С технической точки зрения краткосрочно цена золота еще вполне может опуститься до $1480-1530 за тройскую унцию, но стоит обратить внимание, что оно по-прежнему находится в долгосрочном восходящем канале (что было спровоцировано громадной денежной эмиссией)", - указывает Арутюнян.

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