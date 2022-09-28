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28 сентября 2022 года 12:17
Исключать золото из возможных инвестиций пока рано - "Русс-Инвест"
Риски снижения цены золота до уровней $1480-1530 за тройскую унцию существуют, но в целом котировки драгметалла по-прежнему находятся в долгосрочном восходящем канале, говорится в комментарии главного экономиста инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александра Арутюняна. "Несмотря на то что цена золота снизилась почти на 22% по сравнению с историческим пиком и возможно дальнейшее падение вследствие резкого укрепление доллара, здесь существует достаточно устойчивая обратная корреляция. Мы бы не стали преждевременно исключать данный актив из перечня инвестиционных возможностей", - пишет эксперт. Во-первых, указывает Арутюнян, если ситуация с инфляцией не стабилизируется, тем более если ее не удастся снизить и продолжится обесценение прочих валют по отношению к доллару, у золота есть хороший шанс "выстрелить" еще раз, так как оно традиционно является хорошей защитой как от инфляции, так и от обесценения валют. Во-вторых, отмечает эксперт, снижение темпов экономического роста и приближение рецессии - это еще один фундаментальный довод в пользу данного актива. В-третьих (но явно не в последних), не стоит забывать об исключительно напряженной геополитической ситуации в мире, напоминает аналитик инвесткомпании. "С технической точки зрения краткосрочно цена золота еще вполне может опуститься до $1480-1530 за тройскую унцию, но стоит обратить внимание, что оно по-прежнему находится в долгосрочном восходящем канале (что было спровоцировано громадной денежной эмиссией)", - указывает Арутюнян. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-АНАЛИТИКА
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